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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как завтрашние новости повлияют на рынок?
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:13
Из за наезда амер органов на BUSD и фирму его печатающую.Подробно можешь гуглануть...
Пока кажется, что спец вброс и последствий не будет.Но собиратели сенсаций уже трубят, что Бинансу капут и соотв всему крипторынку тоже.Короче. по примеру Тезер Wawes Luna и подобных , мы должны понимать, что эти стейблкоины всегда могут принести проблемы.
Додано: Сер 15 лют, 2023 11:56
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:35
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ну вот, на бтс мне дослили тезер па 38, дошли до 37.48 и опять приподнялись - каждому своё... но ни одной продажи битка по реальной цене там нет и в помине
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:27
CZ сказал, что заипали регуляторы и нужно придумывать новые стейблкоины без привязки к доллару.Поэтому все существующие стейблы сливают, т к они скоро обнулятся.
ПС тоя решил пошутить Но Сизый примерно так сказал, да.
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