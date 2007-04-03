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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:31
SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".
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Rack
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Додано: Сер 15 лют, 2023 21:49
Rack написав:SAndriy1
Да все уже забыли про эту "новость".
Дело в том, что забывать никогда нельзя про то, что стейблы не доллары.Конечно вероятность. что вот сразу всё рухнет очень мала.Но и рушится быстро. когда время приходит, чтобы не успели выйти.Что можно предложить...Диверсификация.Если решили выйти в стейбл, то лучше разделить на несколько и сидеть в разных.Я ещё всегда держу под рукой PAXG.Я о нём тут писал как то, когда прочёл, что монета обеспечена реальными слитками.
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