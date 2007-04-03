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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3200320132023203
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:31

SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:49

  Rack написав:SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".


Дело в том, что забывать никогда нельзя про то, что стейблы не доллары.Конечно вероятность. что вот сразу всё рухнет очень мала.Но и рушится быстро. когда время приходит, чтобы не успели выйти.Что можно предложить...Диверсификация.Если решили выйти в стейбл, то лучше разделить на несколько и сидеть в разных.Я ещё всегда держу под рукой PAXG.Я о нём тут писал как то, когда прочёл, что монета обеспечена реальными слитками.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:PAXG


а он как привязан к цене унции золота или как?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

неплохой вечерок, где там па 10-12т. апять поныкались? и де делся V2 со своим мнением о рашисткофашитских трейдерах...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, рад что начинаем понимать неизбежность 100К за биток.
airmax78
 
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  #<1 ... 3200320132023203
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