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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:49
Дело в том, что забывать никогда нельзя про то, что стейблы не доллары.Конечно вероятность. что вот сразу всё рухнет очень мала.Но и рушится быстро. когда время приходит, чтобы не успели выйти.Что можно предложить...Диверсификация.Если решили выйти в стейбл, то лучше разделить на несколько и сидеть в разных.Я ещё всегда держу под рукой PAXG.Я о нём тут писал как то, когда прочёл, что монета обеспечена реальными слитками.
Додано: Сер 15 лют, 2023 23:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
неплохой вечерок, где там па 10-12т. апять поныкались? и де делся V2 со своим мнением о рашисткофашитских трейдерах...
Додано: Чет 16 лют, 2023 00:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, рад что начинаем понимать неизбежность 100К за биток.
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