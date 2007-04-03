RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3200320132023203
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:31

SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".
Rack
 
Повідомлень: 293
З нами з: 29.01.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:49

  Rack написав:SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".


Дело в том, что забывать никогда нельзя про то, что стейблы не доллары.Конечно вероятность. что вот сразу всё рухнет очень мала.Но и рушится быстро. когда время приходит, чтобы не успели выйти.Что можно предложить...Диверсификация.Если решили выйти в стейбл, то лучше разделить на несколько и сидеть в разных.Я ещё всегда держу под рукой PAXG.Я о нём тут писал как то, когда прочёл, что монета обеспечена реальными слитками.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 30.11.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 23:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:PAXG


а он как привязан к цене унции золота или как?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38981
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6231 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

неплохой вечерок, где там па 10-12т. апять поныкались? и де делся V2 со своим мнением о рашисткофашитских трейдерах...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7017
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6071 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, рад что начинаем понимать неизбежность 100К за биток.
airmax78
 
Повідомлень: 41907
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:PAXG


а он как привязан к цене унции золота или как?
Корпорация бобра мамой кляньоцца!
korovas2
 
Повідомлень: 433
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3200320132023203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10312, 10313, 10314
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103135 247070169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 07:43
uaprofi
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22885902
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93878
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6309)
16.02.2023 07:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.