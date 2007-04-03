Rack написав:SAndriy1 Да все уже забыли про эту "новость".
Дело в том, что забывать никогда нельзя про то, что стейблы не доллары.Конечно вероятность. что вот сразу всё рухнет очень мала.Но и рушится быстро. когда время приходит, чтобы не успели выйти.Что можно предложить...Диверсификация.Если решили выйти в стейбл, то лучше разделить на несколько и сидеть в разных.Я ещё всегда держу под рукой PAXG.Я о нём тут писал как то, когда прочёл, что монета обеспечена реальными слитками.
vitaxa2006 написав:Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.
Ну, что, не долго и пересиживать пришлось нашему местному герою.Витаха, ты теперь организуй себе быстроту действий.Т к рынок после 25-26 может реально на 19 схуднуть...Такой сценарий очень вероятен.Могут быть и др сценарии, но...
PAX Gold является цифровой актив, в котором один токен представляет одну тройскую унцию золотого слитка London Good Delivery, хранящегося в профессиональных хранилищах в Лондоне. Любой, кто владеет PAX Gold, владеет базовым золотом, которое находится на хранении Paxos Trust Company. https://academy.binance.com/ru/articles ... -gold-paxg