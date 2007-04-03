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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3201320232033204
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:38

  Кучинелли написав:
  vitaxa2006 написав:Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.


Ну, что, не долго и пересиживать пришлось нашему местному герою.Витаха, ты теперь организуй себе быстроту действий.Т к рынок после 25-26 может реально на 19 схуднуть...Такой сценарий очень вероятен.Могут быть и др сценарии, но...


Всім привіт, сьогодні розвантажився, по 24600. Навіть, вийшов у невеликий плюс))
Фух))) Всім дякую за поради, сталося так, як казала більшість тут.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Всім привіт, сьогодні розвантажився, по 24600. Навіть, вийшов у невеликий плюс))Фух))) Всім дякую за поради, сталося так, як казала більшість тут.


Молодец. поздравляю.
Может и раньше времени. но в плюс :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кучинелли написав:
  korovas2 написав:
IMPRINTER написав:[quote="5542536:Кучинелли"]PAXG


а он как привязан к цене унции золота или как?
Корпорация бобра мамой кляньоцца!


очередной хений пля

PAX Gold является цифровой актив, в котором один токен представляет одну тройскую унцию золотого слитка London Good Delivery, хранящегося в профессиональных хранилищах в Лондоне. Любой, кто владеет PAX Gold, владеет базовым золотом, которое находится на хранении Paxos Trust Company.
https://academy.binance.com/ru/articles ... -gold-paxg[/quote]Де ти, а де лондонське золото. Хеній пля)
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  #<1 ... 3201320232033204
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