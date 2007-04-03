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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3201320232033204
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:38

  Кучинелли написав:
  vitaxa2006 написав:Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.


Ну, что, не долго и пересиживать пришлось нашему местному герою.Витаха, ты теперь организуй себе быстроту действий.Т к рынок после 25-26 может реально на 19 схуднуть...Такой сценарий очень вероятен.Могут быть и др сценарии, но...


Всім привіт, сьогодні розвантажився, по 24600. Навіть, вийшов у невеликий плюс))
Фух))) Всім дякую за поради, сталося так, як казала більшість тут.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Всім привіт, сьогодні розвантажився, по 24600. Навіть, вийшов у невеликий плюс))Фух))) Всім дякую за поради, сталося так, як казала більшість тут.


Молодец. поздравляю.
Может и раньше времени. но в плюс :!:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кучинелли написав:
  korovas2 написав:
IMPRINTER написав:[quote="5542536:Кучинелли"]PAXG


а он как привязан к цене унции золота или как?
Корпорация бобра мамой кляньоцца!


очередной хений пля

PAX Gold является цифровой актив, в котором один токен представляет одну тройскую унцию золотого слитка London Good Delivery, хранящегося в профессиональных хранилищах в Лондоне. Любой, кто владеет PAX Gold, владеет базовым золотом, которое находится на хранении Paxos Trust Company.
https://academy.binance.com/ru/articles ... -gold-paxg[/quote]Де ти, а де лондонське золото. Хеній пля)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:22

  Цифра написав:Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000


Уже кілька днів, як почалось покращення. Але про виставлену заявку просто забув. :D :cry:
Занадто рано продав. Треба було переставити в район 25,5 - 26.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:25

  Кучинелли написав:
  vitaxa2006 написав:Всім привіт, сьогодні розвантажився, по 24600. Навіть, вийшов у невеликий плюс))Фух))) Всім дякую за поради, сталося так, як казала більшість тут.


Молодец. поздравляю.
Может и раньше времени. но в плюс :!:

Що саме цікаве, мені сьогодні у обміннику при продажу біткоїна ще й доплатили 1% від суми зверху, а хто купував сьогодні біткоїн, то, навпаки, з них ще брали комісію у 1.5%. Чого так?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:27

16.02.2023 00:00 Курс: 1 BTC = 24 000 USD
Sell BTC;
Buy USD.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
21.01.2023.12:00; 23 200; 1,0219; 9 873; 1,4475; 33 582; 70,6%;
16.02.2023.12:00; 24 000; 0,7875; 15 499; 1,4333; 34 399; 54,9%.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  korovas2 написав:Де ти, а де лондонське золото. Хеній пля)


Для особо одарённых - разговор о цифровом активе, как впрочем и обо много другом на этой ветке.Мне не нужны слитки, мне может понадобиться временно сохранить средства не в крипте, а в чём то другом.И если со стейблами будет проблема. то это как возможный вариант.Всё равно из него нужно выйти для дальнейших сделок.Т е это тот же стейбл, только не доллар, а унция.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:11

Можно хранить в баксах, но не стэйблах. Есть биржи, которые позволяют торговать прямо к фиату.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:50

  Кучинелли написав:
  korovas2 написав:Де ти, а де лондонське золото. Хеній пля)


Для особо одарённых - разговор о цифровом активе, как впрочем и обо много другом на этой ветке.Мне не нужны слитки, мне может понадобиться временно сохранить средства не в крипте, а в чём то другом.И если со стейблами будет проблема. то это как возможный вариант.Всё равно из него нужно выйти для дальнейших сделок.Т е это тот же стейбл, только не доллар, а унция.

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Игорь
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