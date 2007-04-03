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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3202320332043205
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:24

  phantom_systems написав:Можно хранить в баксах, но не стэйблах. Есть биржи, которые позволяют торговать прямо к фиату.


Коллеги, вы или притворяетесь или первый раз замужем :D В чём вопрос - в том, чтобы продать крипту и пересидеть до снижения цены и потом опять купить.Тот же доллар на бирже это не бумажный доллар в кармане.Да, его можно вывести, но его тогда потом нужно будет обратно заводить.Тогда и стейблкоин с таким же успехом можно и обналичить и опять купить.Но суммарный комис никого не устроит.Поэтому весь вопрос упирается в выбор того. в чём безопасней пересидеть, но В ЦИФРОВОМ ВИДЕ :!: Т е цифровой доллар то же Г что и юсдт, пока он не в кармане, ну может немного лучше. просто риски остаются но меньше.Я говорил, что лучше диверсифицировать и как один из компонентов можно использовать цифровую унцию.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 23:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а кто тут тезерами балуется?
это выгодней и удобней 3х месячного депо?
или они в связке карусели?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:16

Статья Минфина о криптовалюте

В статье Минфина о криптовалюте было упоминание о Anycash. В чем его минусы - небольшое количество монет которые можно купить? Кто может разьяснить, и в чем проблемы с Куна, - много негативных отзывов что есть проблемы с выводом средств

Цитата:
"Отдельно можно отметить Anycash — телеграм-кошелек, сочетающий в себе скорость и простоту одного из самых популярных мессенджеров. Он позволяет покупать валюты, хранить, конвертировать их, без комиссии переводить между пользователями Telegram, пополнять/выводить средства через карты Visa/Mastercard. Сервисом пользуются более 1,3 млн клиентов. Anycash дает доступ к вашим средствам с любой платформы — будь-то iOS, Android или Web-интерфейс. Это значит, что нет нужды в установлении дополнительных программ на смартфон или компьютер. Нужен только Telegram."
Востаннє редагувалось Pumbik в П'ят 17 лют, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:23

ICP - на банане прет вверх
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

де тут у вас про USDT почитати?
чи 3-х місячне валютне депо саме оптимальним залишається, щоб з гривні вийти?
і скілки я втрачу, наприклад купивши тізер на 100 тис грн, а потім конвертувати йго в готівковий долар?
якщо відсоток втрат маленький, то яка робоча схема грн в USDT, а із USDT в готІвковий долар.
Які комісії на кожному етапі і скільки загалом втрачу на 100к гривні? (100к - це я для спрощення розрахунків, гривні більше наскирдувалося)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:10

  joik написав:ICP - на банане прет вверх


на FIL гляньте)))
некоторые альты стрельнут очень круто пока биток в боковике +- будет
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:23

  SAndriy1 написав:
  joik написав:ICP - на банане прет вверх


на FIL гляньте)))
некоторые альты стрельнут очень круто пока биток в боковике +- будет


Так, так.Мои монетки рванули.Блокчейны.Верно, биток после небольшого падения встал...и они стрельнули.Никогда не думал, что филя обгонит LINK.А раньше писал, что они с ICP часто вровень ходили.Можно было переливать в то. что дешевле. т к рано поздно выравниваются.
Кучинелли
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