Додано: Чет 16 лют, 2023 19:24

phantom_systems написав: Можно хранить в баксах, но не стэйблах. Есть биржи, которые позволяют торговать прямо к фиату. Можно хранить в баксах, но не стэйблах. Есть биржи, которые позволяют торговать прямо к фиату.

Коллеги, вы или притворяетесь или первый раз замужемВ чём вопрос - в том, чтобы продать крипту и пересидеть до снижения цены и потом опять купить.Тот же доллар на бирже это не бумажный доллар в кармане.Да, его можно вывести, но его тогда потом нужно будет обратно заводить.Тогда и стейблкоин с таким же успехом можно и обналичить и опять купить.Но суммарный комис никого не устроит.Поэтому весь вопрос упирается в выбор того. в чём безопасней пересидеть, но В ЦИФРОВОМ ВИДЕТ е цифровой доллар то же Г что и юсдт, пока он не в кармане, ну может немного лучше. просто риски остаются но меньше.Я говорил, что лучше диверсифицировать и как один из компонентов можно использовать цифровую унцию.