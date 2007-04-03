RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3203320432053206
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  beee написав:Небольшой плюс получается

а если в евро выводить, SEPA'й? )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Amethyst написав:
  beee написав:Небольшой плюс получается

а если в евро выводить, SEPA'й? )

ХЗ. Давайте мозговать вместе)

чик написав:beee
таким конвертдепо верх способностей, их там толпа - свои мозги не работают...

))
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 17.12.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Питання до всіх: Це вартість купівлі токена клієнтом чи вартість продажі клієнтом токена? А чому на бінанс вартість токена тоді 39,80, а не 36,76?
Чорти б всіх побрали, де правда???!!
За скідьки я можу купити цей клятий токен?!!!
А за скільки зараз я зможу його продати, по якому курсу?
Чому така розбіжність у курсах?!!!!
Що це за хєрня, пробачте? (така різниця?
де курс продажу, де курс купівлі?
Розясніть, будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
В мне вища технічна освіта. Не за сало димплом придбав.
Але розібратися новачку (мені) дуже складно.
Допоможіть!
І для чого мені цей токен згодиться?
Я не мав справу раніше з криптою.
Але зараз хочу перевести гривню у щось більш надійне, стабільне.


Зображення
Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 30.09.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Yuri_61 написав:Але зараз хочу перевести гривню у щось більш надійне, стабільне.
тади в золото, його можна навіть закопати без скляної банки. Надійно, і теща не знайде.
А крипта -- для справжніх козаків, які зовсім не шукають чогось надійного і особливо стабільного, бо тільки вітер в полі веде до змін!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 3203320432053206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10317, 10318, 10319
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103182 247097185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 22:53
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22886314
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (307)
17.02.2023 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.