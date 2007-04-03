а если в евро выводить, SEPA'й? )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Питання до всіх: Це вартість купівлі токена клієнтом чи вартість продажі клієнтом токена? А чому на бінанс вартість токена тоді 39,80, а не 36,76?
Чорти б всіх побрали, де правда???!!
За скідьки я можу купити цей клятий токен?!!!
А за скільки зараз я зможу його продати, по якому курсу?
Чому така розбіжність у курсах?!!!!
Що це за хєрня, пробачте? (така різниця?
де курс продажу, де курс купівлі?
Розясніть, будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
В мне вища технічна освіта. Не за сало димплом придбав.
Але розібратися новачку (мені) дуже складно.
Допоможіть!
І для чого мені цей токен згодиться?
Я не мав справу раніше з криптою.
Але зараз хочу перевести гривню у щось більш надійне, стабільне.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
тади в золото, його можна навіть закопати без скляної банки. Надійно, і теща не знайде.
А крипта -- для справжніх козаків, які зовсім не шукають чогось надійного і особливо стабільного, бо тільки вітер в полі веде до змін!
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