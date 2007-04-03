а если в евро выводить, SEPA'й? )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Питання до всіх: Це вартість купівлі токена клієнтом чи вартість продажі клієнтом токена? А чому на бінанс вартість токена тоді 39,80, а не 36,76?
Чорти б всіх побрали, де правда???!!
За скідьки я можу купити цей клятий токен?!!!
А за скільки зараз я зможу його продати, по якому курсу?
Чому така розбіжність у курсах?!!!!
Що це за хєрня, пробачте? (така різниця?
де курс продажу, де курс купівлі?
Розясніть, будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
В мне вища технічна освіта. Не за сало димплом придбав.
Але розібратися новачку (мені) дуже складно.
Допоможіть!
І для чого мені цей токен згодиться?
Я не мав справу раніше з криптою.
Але зараз хочу перевести гривню у щось більш надійне, стабільне.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
тади в золото, його можна навіть закопати без скляної банки. Надійно, і теща не знайде.
А крипта -- для справжніх козаків, які зовсім не шукають чогось надійного і особливо стабільного, бо тільки вітер в полі веде до змін!
Додано: Суб 18 лют, 2023 00:09
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я, например, инженер. Где я, а где финансы))
Откройте бинанс p2p и посмотрите с какого банка дешевле всего купить.
В качестве тейкера - с приват по 39.55.
USDT, я так понимаю, для конвертации используют чайники разные, как я - в любую валюту.
А инвесторы-профи, как большинство здесь, для разных тёмных делишек
Додано: Суб 18 лют, 2023 00:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Лучшая реклама крипты: на первом кадре ты едешь на новом BMW с пачкой баксов на сиденье.
На втором кадре: ты с метлой в рваных штанах собираешь пивные бутылки
Додано: Суб 18 лют, 2023 04:20
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
воруют везде и по разному.
инвесторы-профи, которых здесь единицы, используют как обычный цифровой актив-инструмент в самых разных целях для получения прибыли в конечном итоге.
я обычный чайник с небольшим опытом торговли, если шо...
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