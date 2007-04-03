Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 14:45
Amethyst написав: Yuri_61 написав:
все одно я не зрозумів, бо була одна відповідь, але не повна.
1) який курс USDT (купівля і продаж)?
Дядько, ну шо ви хочете -- валятьТільність, шо капець
От прям зараз на р2р-Банані торгують по 39.71/39.78
на споті -- 39.60 (і падає)
А на ВайтБіт спот -- 39.76... покуралєсім-с на арбітражє?! Привіт Зебрі.
Здати у кіоску мона за 39.85 (бронювання за годину). Помчали
а чого я подумав, що 37,6?
Yuri_61
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:46
Yuri_61 написав:
а чого я подумав, що 37,6?
я думаю, що мало хто у Неньці (без ВПН) бачить, що ви там малюєте за посиланням
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 40a763b0ff
цей ресурс тута заблоковано
Для України краще користуватися
https://uk.imgbb.com/
Amethyst
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:36
от поясніть, будь ласка, чому я щойно загугливши, бачу курс USDT 36,43 грн,
а на бінансі курс USDT:
чому таке розходження ціни?
І де можна купити USDT па36,43?
Yuri_61
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