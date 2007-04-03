RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3204320532063207
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:45

  Amethyst написав:
  Yuri_61 написав:все одно я не зрозумів, бо була одна відповідь, але не повна.
1) який курс USDT (купівля і продаж)?

Дядько, ну шо ви хочете -- валятьТільність, шо капець :)
От прям зараз на р2р-Банані торгують по 39.71/39.78
на споті -- 39.60 (і падає)
А на ВайтБіт спот -- 39.76... покуралєсім-с на арбітражє?! Привіт Зебрі.
Здати у кіоску мона за 39.85 (бронювання за годину). Помчали :idea:


а чого я подумав, що 37,6?Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 30.09.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Yuri_61 написав:а чого я подумав, що 37,6?

я думаю, що мало хто у Неньці (без ВПН) бачить, що ви там малюєте за посиланням
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 40a763b0ff
цей ресурс тута заблоковано

Для України краще користуватися https://uk.imgbb.com/
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

от поясніть, будь ласка, чому я щойно загугливши, бачу курс USDT 36,43 грн,
Зображення
а на бінансі курс USDT:
Зображення

чому таке розходження ціни?
І де можна купити USDT па36,43?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 30.09.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Yuri_61 написав:от поясніть, будь ласка, чому я щойно загугливши, бачу курс USDT 36,43 грн,
Зображення
а на бінансі курс USDT:
Зображення

чому таке розходження ціни?
І де можна купити USDT па36,43?
Холяви ніде нема.
Це може підтвердити сам Холява
Якщо хтось і мріє купити па 36.25
Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:35

beee

здрасти .... это курс при оплате Вайс указан )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38982
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6231 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:beee

здрасти .... это курс при оплате Вайс указан )
Ну да. Я ж показал, откуда может такая хотелка быть в 36 с чем-то
Ну и это с позиции тейкера. Купить тезер по такому курсу нельзя.
Можно создать объяву с ценой и в 1 грн
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3204320532063207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10318, 10319, 10320
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103198 247106154
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лют, 2023 17:43
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22886418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (829)
18.02.2023 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.