RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3204320532063207
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:45

  Amethyst написав:
  Yuri_61 написав:все одно я не зрозумів, бо була одна відповідь, але не повна.
1) який курс USDT (купівля і продаж)?

Дядько, ну шо ви хочете -- валятьТільність, шо капець :)
От прям зараз на р2р-Банані торгують по 39.71/39.78
на споті -- 39.60 (і падає)
А на ВайтБіт спот -- 39.76... покуралєсім-с на арбітражє?! Привіт Зебрі.
Здати у кіоску мона за 39.85 (бронювання за годину). Помчали :idea:


а чого я подумав, що 37,6?Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 30.09.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Yuri_61 написав:а чого я подумав, що 37,6?

я думаю, що мало хто у Неньці (без ВПН) бачить, що ви там малюєте за посиланням
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 40a763b0ff
цей ресурс тута заблоковано

Для України краще користуватися https://uk.imgbb.com/
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

от поясніть, будь ласка, чому я щойно загугливши, бачу курс USDT 36,43 грн,
Зображення
а на бінансі курс USDT:
Зображення

чому таке розходження ціни?
І де можна купити USDT па36,43?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 30.09.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Yuri_61 написав:от поясніть, будь ласка, чому я щойно загугливши, бачу курс USDT 36,43 грн,
Зображення
а на бінансі курс USDT:
Зображення

чому таке розходження ціни?
І де можна купити USDT па36,43?
Холяви ніде нема.
Це може підтвердити сам Холява
Якщо хтось і мріє купити па 36.25
Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:35

beee

здрасти .... это курс при оплате Вайс указан )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38982
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6231 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:beee

здрасти .... это курс при оплате Вайс указан )
Ну да. Я ж показал, откуда может такая хотелка быть в 36 с чем-то
Ну и это с позиции тейкера. Купить тезер по такому курсу нельзя.
Можно создать объяву с ценой от 29.32 грн
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Одесса- мама Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:15

[quote= чик
ещё эос и трон держу, хотя руки чешутся - китайцы мне в помощь...[/quote
И EOS отработал неплохо)) мини-альтсезон получился
Теперь на движении битка вниз нужно думать чего поднабрать
SAndriy1
 
Повідомлень: 553
З нами з: 17.01.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38

SAndriy1
ещё эос не продал, рассчитывал начать с 1.3, а как будет х.з. и как сильно дадут откат по битку, дадут ли вообще? просится по логике, но цмфры на табло и многие считают, шо пайдём выше палюбому, во общем не спешу...
думаю после выходных будет понятно, кого брить будут и за чьими стопами пойдут лонг или шорт - можно только гадать. много на заборе сидят и просто наблюдают...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7024
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6074 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3204320532063207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], SAndriy1 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10318, 10319, 10320
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103198 247106860
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лют, 2023 17:43
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22886465
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.