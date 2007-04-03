Yuri_61 написав:все одно я не зрозумів, бо була одна відповідь, але не повна. 1) який курс USDT (купівля і продаж)?
Дядько, ну шо ви хочете -- валятьТільність, шо капець От прям зараз на р2р-Банані торгують по 39.71/39.78 на споті -- 39.60 (і падає) А на ВайтБіт спот -- 39.76... покуралєсім-с на арбітражє?! Привіт Зебрі. Здати у кіоску мона за 39.85 (бронювання за годину). Помчали
SAndriy1 ещё эос не продал, рассчитывал начать с 1.3, а как будет х.з. и как сильно дадут откат по битку, дадут ли вообще? просится по логике, но цифры на табло и многие считают, шо пайдём выше палюбому, во общем не спешу... думаю после выходных будет понятно, кого брить будут и за чьими стопами пойдут лонг или шорт - можно только гадать. много на заборе сидят и просто наблюдают...
Востаннє редагувалось чик в Суб 18 лют, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Я не знаю куда пойдет рынок... Хотел сказать, что достаточно много монет хорошо выросло в цене и сработали ордера. Вижу, что та часть, которая не инвест, а для торговли, изрядно уменьшилась! Есть , конечно, всякие висяки, типа XLM или TWT, которые себя сейчас не проявили, но ряды поредели)))