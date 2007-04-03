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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:01
beee написав:
p2p USDT -> USD Wise
сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:16
J написав: beee написав:
p2p USDT -> USD Wise
сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
Не могу подобрать синоним мату.
У меня около 30 куе и блок. С карты делались покупки (разогрета)
У всех по-разному
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beee
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:18
SAndriy1
вы знаете шо это за монета всис, которая на выходные дала 80%? я без понятия и по куче подобных - так устроено и працюе казино крипторынка, все уже это знают и ведут себя по разному, как и в любой игре...
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