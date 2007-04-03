сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:01
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:18
SAndriy1
вы знаете шо это за монета всис, которая на выходные дала 80%? я без понятия и по куче подобных - так устроено и працюе казино крипторынка, все уже это знают и ведут себя по разному, как и в любой игре...
Додано: Нед 19 лют, 2023 14:35
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
часть эоса ушла па 1.3 держу ещё достаточно, чтобы в +. минус не получится, может в безубыток, бо остатки были куплены на прибыль от торговли им же - надеюсь на азию...
Додано: Пон 20 лют, 2023 07:05
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
и ёжику було понятно, шо 50-150 па зеку вопрос краткосрока. потихоньку - лесенкой начал продавать купленное па 35 - 40+...
|