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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:01
beee написав:
p2p USDT -> USD Wise
сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:16
J написав: beee написав:
p2p USDT -> USD Wise
сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
Не могу подобрать синоним мату.
У меня около 30 куе и блок. С карты делались покупки (разогрета)
У всех по-разному
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beee
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:18
SAndriy1
вы знаете шо это за монета всис, которая на выходные дала 80%? я без понятия и по куче подобных - так устроено и працюе казино крипторынка, все уже это знают и ведут себя по разному, как и в любой игре...
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Додано: Нед 19 лют, 2023 14:35
часть эоса ушла па 1.3 держу ещё достаточно, чтобы в +. минус не получится, может в безубыток, бо остатки были куплены на прибыль от торговли им же - надеюсь на азию...
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Додано: Пон 20 лют, 2023 07:05
и ёжику було понятно, шо 50-150 па зеку вопрос только времени. потихоньку - лесенкой начал продавать купленное па 35 - 40+...
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:26
Рановато зек по 50 продавать. Монера по 160, а зек бывал дороже её.
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phantom_systems
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:31
phantom_systems написав:
Рановато зек по 50 продавать. Монера по 160, а зек бывал дороже её.
понимаю, но фиат нужен. продаю, роняя скупую слезу и основное конечно придержу на будущее...
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