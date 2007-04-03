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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3205320632073208
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:01

  beee написав:p2p USDT -> USD Wise

сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

J написав:
  beee написав:p2p USDT -> USD Wise

сколько можна прогнать до того как Wise заблокирует аккаунт ?
Не могу подобрать синоним мату.
У меня около 30 куе и блок. С карты делались покупки (разогрета)
У всех по-разному
beee
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:18

SAndriy1
вы знаете шо это за монета всис, которая на выходные дала 80%? я без понятия и по куче подобных - так устроено и працюе казино крипторынка, все уже это знают и ведут себя по разному, как и в любой игре...
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 14:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

часть эоса ушла па 1.3 держу ещё достаточно, чтобы в +. минус не получится, может в безубыток, бо остатки были куплены на прибыль от торговли им же - надеюсь на азию...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 07:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

и ёжику було понятно, шо 50-150 па зеку вопрос только времени. потихоньку - лесенкой начал продавать купленное па 35 - 40+...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:26

Рановато зек по 50 продавать. Монера по 160, а зек бывал дороже её.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:31

  phantom_systems написав:Рановато зек по 50 продавать. Монера по 160, а зек бывал дороже её.

понимаю, но фиат нужен. продаю, роняя скупую слезу и основное конечно придержу на будущее...
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