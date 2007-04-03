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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29
Ну что, как настроение, лонгисты ?
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Rack
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39
Rack написав:
Ну что, как настроение, лонгисты ?
па 10 ждёмс и откупаемся, усредняемсу. за 5лет такого насмотрелись, що падения на 2-3т. просто дыхание крипты. процесс обычный, купил-продал и апять купил = по кругу.
на 22+ сходим, а потом вернёмся и задам вам противоположный вопрос
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