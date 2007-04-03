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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3206320732083209
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39

  Rack написав:Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)

па 10 ждёмс и откупаемся, усредняемсу. за 5лет такого насмотрелись, що падения на 2-3т. просто дыхание крипты. процесс обычный, купил-продал и апять купил = по кругу.
на 22+ сходим, а потом вернёмся и задам вам противоположный вопрос :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54

  Rack написав:Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)

Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод :?: Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё :) :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...
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