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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну что, как настроение, лонгисты ?
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54
Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё
Додано: Чет 23 лют, 2023 08:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...
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