|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну что, как настроение, лонгисты ?
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54
Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё
Додано: Чет 23 лют, 2023 08:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...
Додано: Чет 23 лют, 2023 11:52
Продолжение...Я называю подобные беспокойства - "мышление по тренду".Это выражение я придумал много лет назад на валютной ветке.Когда курс идёт вверх. то кажется ещё в несколько раз больше.А когда вниз, то как написано выше. возникают опасения гораздо ниже.Это больше психология,и ММ прекрасно знает как развести слабого игрока.Конечно есть масса др факторов.Если вы не успеваете читать все новости. то хотя бы нужно научиться читать график - график чаще отображает всё что нужно
Зараз переглядають цей форум: cvik2071 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|