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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3206320732083209
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39

  Rack написав:Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)

па 10 ждёмс и откупаемся, усредняемсу. за 5лет такого насмотрелись, що падения на 2-3т. просто дыхание крипты. процесс обычный, купил-продал и апять купил = по кругу.
на 22+ сходим, а потом вернёмся и задам вам противоположный вопрос :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54

  Rack написав:Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)

Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод :?: Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё :) :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:52

  Кучинелли написав:
  Rack написав:Ну что, как настроение, лонгисты ? ;)

Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод :?: Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё :) :?:


Продолжение...Я называю подобные беспокойства - "мышление по тренду".Это выражение я придумал много лет назад на валютной ветке.Когда курс идёт вверх. то кажется ещё в несколько раз больше.А когда вниз, то как написано выше. возникают опасения гораздо ниже.Это больше психология,и ММ прекрасно знает как развести слабого игрока.Конечно есть масса др факторов.Если вы не успеваете читать все новости. то хотя бы нужно научиться читать график - график чаще отображает всё что нужно :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:39

  чик написав:1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...

Где вчера зек был по 44? Я по 46 видел.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:03

  чик написав: а потом вернёмся и задам вам противоположный вопрос :wink:

Да это больше нервное - необходима какая то разрядка... Легко, наверное, когда торгуешь на уже заработанное в крипте.. А когда на нажитые непосильным трудом на заводе!... к этому сложно привыкнуть. :?
Rack
 
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