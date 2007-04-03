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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну что, как настроение, лонгисты ?
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:39
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54
Биток от максимума падал на 7% пока что.Какой можно сделать вывод Вот и я о том же - никакой.есть подобие поджатия к 25, но не факт пробития.Пока неопределёность.нужна какая то вводная, кот двинет рынок.альты хорошо отстреляли, корректируются.Кто не продал абыдна.Кто продал думает где взад откупать.И так всегда ....по кругу.Кто холдит, тому всё пох.Что ещё
Додано: Чет 23 лют, 2023 08:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
1/3 битка, купленного вчера, продал и откупил взад зека па 44 проданного па 50 = торгуем дали, а ждунам пламенный привет...
Додано: Чет 23 лют, 2023 11:52
Продолжение...Я называю подобные беспокойства - "мышление по тренду".Это выражение я придумал много лет назад на валютной ветке.Когда курс идёт вверх. то кажется ещё в несколько раз больше.А когда вниз, то как написано выше. возникают опасения гораздо ниже.Это больше психология,и ММ прекрасно знает как развести слабого игрока.Конечно есть масса др факторов.Если вы не успеваете читать все новости. то хотя бы нужно научиться читать график - график чаще отображает всё что нужно
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:39
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:03
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:47
на бтс, там чел слил до 40 пачти. у меня ни фантазии ни гривны не хватило на ордера по такой цене. выставляю там на парах мизер и случаются такие истории. потом там же продаю или перевожу туда, где торгую. жаль денех мало, на всё не хватает, да и не уследишь. но похоже пойдём вниз, может на 22+ х.з. и тогда доберу ещё всего. пока па зеку выставил чуток па 40 и ниже на откуп...
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:00
В твоей ситуации всё крайне просто и переживать вообще не за что.Разве если накупил скама...Сейчас медвежья фаза рынка и все покупки рано - поздно будут прибыльными.Просто не продавай дешевле, чем купил, сиди ровно и жди.Яркий пример тут в форуме Витаха.Он обратился за советом , когда биток был около 16.Что мы ему ответили, читали все.И результат видели все.Купить самое дно не получится, поэтому любая покупка некоторое время будет убыточной.И наоборот, пытавшиеся купить дно. позже вынуждены входить гораздо дороже.Пример тут в теме тоже есть, не буду фамильярничать.Ждавшие при 16 падение ещё ниже до 12-14 уже делали покупки каких нибудь альтов не сильно подорожавших уже на росте.На горизонте 1-2 года будут иксы на многих монетах.
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:21
Умом я все это прекрасно понимаю, но эмоции иногда просто берут верх. Опять же, я уже сидел в просадке несколько месяцев и теперь, когда многие позиции вышли в плюс, не успев распродаться снова уходить в просадку на неопределенное время...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное ))
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