Додано: Чет 23 лют, 2023 19:00

Rack написав: Да это больше нервное - необходима какая то разрядка... Легко, наверное, когда торгуешь на уже заработанное в крипте.. А когда на нажитые непосильным трудом на заводе!... к этому сложно привыкнуть. Да это больше нервное - необходима какая то разрядка... Легко, наверное, когда торгуешь на уже заработанное в крипте.. А когда на нажитые непосильным трудом на заводе!... к этому сложно привыкнуть.

В твоей ситуации всё крайне просто и переживать вообще не за что.Разве если накупил скама...Сейчас медвежья фаза рынка и все покупки рано - поздно будут прибыльными.Просто не продавай дешевле, чем купил, сиди ровно и жди.Яркий пример тут в форуме Витаха.Он обратился за советом , когда биток был около 16.Что мы ему ответили, читали все.И результат видели все.Купить самое дно не получится, поэтому любая покупка некоторое время будет убыточной.И наоборот, пытавшиеся купить дно. позже вынуждены входить гораздо дороже.Пример тут в теме тоже есть, не буду фамильярничать.Ждавшие при 16 падение ещё ниже до 12-14 уже делали покупки каких нибудь альтов не сильно подорожавших уже на росте.На горизонте 1-2 года будут иксы на многих монетах.