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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3207320832093210
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 20:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное ))


Не наверное, а точно.Прийдёт понимание рынка, понимание того, что тут возможно...Будут фантастические случаи, которые научат по иному относиться к многим вещам.Вот мой фантастический случай - многим известная монета MATIC...Как то купил я её аккурат перед обвалом, поздно вечером перед сном, по определённым соображениям.Утром встал и сразу смотреть. что там.А она рухнула в три раза за ночь.Кошмар.За пару дней стало ясно. что на фоне заявлений всяких блогеров о заводе большой суммы монет на биржу для продажи от команды, остальные инвесторы запаниковали и сбросили её.У меня было 700 000 монет.Обвалилась она до около 1 цента.Лидер команды Сандип Наилвал заявил. что это атака и провокация. что они лидеры по разработкам и себя ещё покажут и цена восстановится и вырастет.Потом пошла долгая мурыжка...В итоге я не выдержал и продался по 1,2 цента. фиксанул убыток и купил что то другое.Но со временем слова СЕО стали сбываться и они стали лидерами Л2 решений и цена улетела в космос с сотнями иксов.Я иногда смотрю на график с ценами 2-2,5-2,8$ за монету, потом умножаю на свои 700000 и...нет не плачу, я смеюсь.В последующем были подобные случаи но меньшего масштаба.Поэтому не нужно делать выводы и эмоции раньше времени.нужно придерживаться стратегии.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Люди поймите, прислушайтесь не к моим словам, а к словам мудрости:
ВСЕГДА покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают, и станешь миллиардером
идите против толпы, покупайте, когда все в панике сбрасывают активы, покупай на все деньги такие мусорные активы, даже если стоят они 1 цент, и продавай все активы даже если они золотые, не жалей эти активы, когда все ломятся и мечтают их купить
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Очень интересные и поучительные истории!Сам думал что все просто НО теперь понял что не всем дано выдержать такой психологический прессинг!Простые люди в крипте НЕ ЗАРАБРТЫВАЮТ....Только железные.
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:51

alex636
да бросьте, когда Кучинелли посоветовал мне купить собак они стоили 0.003цента, случайно продал дешевле, когда хотел посчитать текущую цену. купил на 7000гр. если бы продал на пике, шо врядли = 40000баксов :o
чик
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