Додано: Чет 23 лют, 2023 20:53

Rack написав: ...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное )) ...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное ))

Не наверное, а точно.Прийдёт понимание рынка, понимание того, что тут возможно...Будут фантастические случаи, которые научат по иному относиться к многим вещам.Вот мой фантастический случай - многим известная монета MATIC...Как то купил я её аккурат перед обвалом, поздно вечером перед сном, по определённым соображениям.Утром встал и сразу смотреть. что там.А она рухнула в три раза за ночь.Кошмар.За пару дней стало ясно. что на фоне заявлений всяких блогеров о заводе большой суммы монет на биржу для продажи от команды, остальные инвесторы запаниковали и сбросили её.У меня было 700 000 монет.Обвалилась она до около 1 цента.Лидер команды Сандип Наилвал заявил. что это атака и провокация. что они лидеры по разработкам и себя ещё покажут и цена восстановится и вырастет.Потом пошла долгая мурыжка...В итоге я не выдержал и продался по 1,2 цента. фиксанул убыток и купил что то другое.Но со временем слова СЕО стали сбываться и они стали лидерами Л2 решений и цена улетела в космос с сотнями иксов.Я иногда смотрю на график с ценами 2-2,5-2,8$ за монету, потом умножаю на свои 700000 и...нет не плачу, я смеюсь.В последующем были подобные случаи но меньшего масштаба.Поэтому не нужно делать выводы и эмоции раньше времени.нужно придерживаться стратегии.