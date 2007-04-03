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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:53
Rack написав:
...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное ))
Не наверное, а точно.Прийдёт понимание рынка, понимание того, что тут возможно...Будут фантастические случаи, которые научат по иному относиться к многим вещам.Вот мой фантастический случай - многим известная монета MATIC...Как то купил я её аккурат перед обвалом, поздно вечером перед сном, по определённым соображениям.Утром встал и сразу смотреть. что там.А она рухнула в три раза за ночь.Кошмар.За пару дней стало ясно. что на фоне заявлений всяких блогеров о заводе большой суммы монет на биржу для продажи от команды, остальные инвесторы запаниковали и сбросили её.У меня было 700 000 монет.Обвалилась она до около 1 цента.Лидер команды Сандип Наилвал заявил. что это атака и провокация. что они лидеры по разработкам и себя ещё покажут и цена восстановится и вырастет.Потом пошла долгая мурыжка...В итоге я не выдержал и продался по 1,2 цента. фиксанул убыток и купил что то другое.Но со временем слова СЕО стали сбываться и они стали лидерами Л2 решений и цена улетела в космос с сотнями иксов.Я иногда смотрю на график с ценами 2-2,5-2,8$ за монету, потом умножаю на свои 700000 и...нет не плачу, я смеюсь.В последующем были подобные случаи но меньшего масштаба.Поэтому не нужно делать выводы и эмоции раньше времени.нужно придерживаться стратегии.
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Кучинелли
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Додано: Чет 23 лют, 2023 21:23
Люди поймите, прислушайтесь не к моим словам, а к словам мудрости:
ВСЕГДА покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают, и станешь миллиардером
идите против толпы, покупайте, когда все в панике сбрасывают активы, покупай на все деньги такие мусорные активы, даже если стоят они 1 цент, и продавай все активы даже если они золотые, не жалей эти активы, когда все ломятся и мечтают их купить
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Yuri_61
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Додано: Чет 23 лют, 2023 22:08
Очень интересные и поучительные истории!Сам думал что все просто НО теперь понял что не всем дано выдержать такой психологический прессинг!Простые люди в крипте НЕ ЗАРАБРТЫВАЮТ....Только железные.
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alex636
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Додано: Чет 23 лют, 2023 22:51
alex636
да бросьте, когда Кучинелли посоветовал мне купить собак они стоили 0.003цента, случайно продал дешевле, когда хотел посчитать текущую цену. купил на 7000гр. если бы продал на пике, шо врядли = 40000баксов
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чик
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Додано: Чет 23 лют, 2023 23:03
Rack написав: Кучинелли написав: Rack написав:
Да это больше нервное - необходима какая то разрядка... Легко, наверное, когда торгуешь на уже заработанное в крипте.. А когда на нажитые непосильным трудом на заводе!... к этому сложно привыкнуть.
В твоей ситуации всё крайне просто и переживать вообще не за что.Разве если накупил скама...Сейчас медвежья фаза рынка и все покупки рано - поздно будут прибыльными.Просто не продавай дешевле, чем купил, сиди ровно и жди.
Умом я все это прекрасно понимаю, но эмоции иногда просто берут верх. Опять же, я уже сидел в просадке несколько месяцев и теперь, когда многие позиции вышли в плюс, не успев распродаться снова уходить в просадку на неопределенное время...В общем, нужно в этом повариться хотя бы один цикл, чтобы к этому привыкнуть...наверное ))
Скажу и про себя: мне сложнее всего покупать, когда цена падает и кажется, что это и будет продолжаться, и продавать, когда цена растет и боишься упустить бОльшую выгоду (оно же мышление по тренду). Шаблон в голове держит и шепчет - ты купишь, а монета еще подешевеет и ты будешь в минусе. А на самом деле правильно Кучинелли пишет - бояться не стоит. Да и убытка не будет пока ты сам не зафиксируешь этот результат выходом в тезер или фиат. Поэтому вчера начали падать BTC, ROSE, FLOW, AGIX, FIL - я их откупил. Что-то на локальном дне, что-то рядом. Утром увидел, что выросли, - большую часть продал, а часть бросил на стейкинг в инвест. Надеюсь, что даст иксы когда-то!
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SAndriy1
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Додано: Чет 23 лют, 2023 23:08
Ну и , конечно, читать\смотреть информацию, придерживаться своей стратегии, учиться и держать в узде психо-эмоциональные проявления)))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:33
можно было слить всё в не большой плюс, но откупался лесенкой и сумма невелика - поэтому треть. сча уровень 23850 стал уровнем сопротивления похода вниз ( в терминологию особо не вникаю, главное для себя понимать), а был наоборот разворотным для верха и 25 тыкаем с кажным разом слабее. логично предположить, шо хотят затарить побольше уверовавших в 26-27-28, собрать ликвидность и дёрнуть ниже 23 имхо - пока на заборе посижу...
по текущей цене вже е, продал токо то шо споймал около локального дна.
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чик
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