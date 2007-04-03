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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
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alex636
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40
alex636 написав:
Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
реально, также как и то, что он уйдет на 10- к )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:43
Просто люди засаженые на 50К ждут...И изучая как работает система крипты начинаю сомневаться что они дождутся...
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alex636
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:44
alex636 написав:
Я так понимаю что математической формулы торговли в плюс не существует?
Безусловно есть: покупайте дешево и продавайте дорого))) или ,хотя бы, продавайте дороже, чем покупаете)))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:15
alex636 написав:
Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
Я не верю в выход в 0 ближайшие 1-2 года, но верю в иксы лет через 5
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Дюрі-бачі
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