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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3208320932103211
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40

  alex636 написав:Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?


реально, также как и то, что он уйдет на 10- к )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Просто люди засаженые на 50К ждут...И изучая как работает система крипты начинаю сомневаться что они дождутся...
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:44

  alex636 написав:Я так понимаю что математической формулы торговли в плюс не существует?

Безусловно есть: покупайте дешево и продавайте дорого))) или ,хотя бы, продавайте дороже, чем покупаете)))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  alex636 написав:Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
Я не верю в выход в 0 ближайшие 1-2 года, но верю в иксы лет через 5
Дюрі-бачі
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