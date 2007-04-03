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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3208320932103211
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40

  alex636 написав:Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?


реально, также как и то, что он уйдет на 10- к )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Просто люди засаженые на 50К ждут...И изучая как работает система крипты начинаю сомневаться что они дождутся...
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:44

  alex636 написав:Я так понимаю что математической формулы торговли в плюс не существует?

Безусловно есть: покупайте дешево и продавайте дорого))) или ,хотя бы, продавайте дороже, чем покупаете)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  alex636 написав:Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
Я не верю в выход в 0 ближайшие 1-2 года, но верю в иксы лет через 5
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А верите что регулятор все положит...?И будущего нет?Или все сказки и новостной фон?Что будет с BUSD через год?
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:16

alex636 БЮСД не влияет на крипторынок в целом, а вот биткоин - да. Поэтому гараздо интереснее что будет с ним через год.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:46

SAndriy1 такая формула работает только если один раз купить и продать...В долго срок Вас засядят или закончатся бабки усреднять..
например купи 1 бтс за 15 продал за 17 ура заработал!!ушол с крипты в плюсе!!!
потом вернулся ....и
купил 1 бтс 24 а он ушол на 20 все сидим засажены заносим усредняем...а он на 18..

пока в ноль выйдешь пройдут годы...
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:У меня было подобное с Соланой и ФТТ....вот только СОЛ отрос, а ФТТ нет... поэтому даже не расстроен - у СОЛ тож был шанс укататься как у ФТТ... А ведь есть вероятность, что ФТТ тоже отрастет когда нибудь! Однако, насколько тяжело месяцами этого ждать, находять в жесткой просадке - думается, перелил бы в какой-то условный ФЛОКИ или другой иксующий щиток - и уже был бы в хоршем профите! вот только так это не работает, к сожалению


Вот, ты всё очень верно написал.Солану укатали резко и так же резко отскочила.Да потому. что реальных причин то не было.Вброс. чтобы выдавить слабых.Ну и она вообще много уже выросла.А вот с фтт очень интересная ситуация.Я тут об этом писал.Мне сложно повторить все мысли.Если кратко - то вероятно. что отрастёт.Но это будет очень неожиданно и не стандартно.Сейчас всё по плану. делают всё. чтобы токен выглядел хуже рынка.А на самом то деле - эмиссии уже нет. колво крайне ограничено.Из 328 млн 198 млн заблокировано.Остальные у Бинанса и ещё кучки трейдеров.И у фанатов и сотрудников биржи. покупавших его с зарплаты.Вот как пойдут новости о продажах активов биржи и возмещениях клиентам. там и посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

таки сходим ниже 23, вже прокололи пока и солянку в купе с биточком мне на ужин подали :)
чик
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  #<1 ... 3208320932103211
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