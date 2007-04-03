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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Спрошу как у опытных....Верите что цыкл btc работает и вы седеть 69к через год или два реально?
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:43
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Просто люди засаженые на 50К ждут...И изучая как работает система крипты начинаю сомневаться что они дождутся...
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:44
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А верите что регулятор все положит...?И будущего нет?Или все сказки и новостной фон?Что будет с BUSD через год?
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:16
alex636 БЮСД не влияет на крипторынок в целом, а вот биткоин - да. Поэтому гараздо интереснее что будет с ним через год.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:46
SAndriy1 такая формула работает только если один раз купить и продать...В долго срок Вас засядят или закончатся бабки усреднять..
например купи 1 бтс за 15 продал за 17 ура заработал!!ушол с крипты в плюсе!!!
потом вернулся ....и
купил 1 бтс 24 а он ушол на 20 все сидим засажены заносим усредняем...а он на 18..
пока в ноль выйдешь пройдут годы...
Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вот, ты всё очень верно написал.Солану укатали резко и так же резко отскочила.Да потому. что реальных причин то не было.Вброс. чтобы выдавить слабых.Ну и она вообще много уже выросла.А вот с фтт очень интересная ситуация.Я тут об этом писал.Мне сложно повторить все мысли.Если кратко - то вероятно. что отрастёт.Но это будет очень неожиданно и не стандартно.Сейчас всё по плану. делают всё. чтобы токен выглядел хуже рынка.А на самом то деле - эмиссии уже нет. колво крайне ограничено.Из 328 млн 198 млн заблокировано.Остальные у Бинанса и ещё кучки трейдеров.И у фанатов и сотрудников биржи. покупавших его с зарплаты.Вот как пойдут новости о продажах активов биржи и возмещениях клиентам. там и посмотрим...
Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
таки сходим ниже 23, вже прокололи пока и солянку в купе с биточком мне на ужин подали
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