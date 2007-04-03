Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:01

Rack написав: У меня было подобное с Соланой и ФТТ....вот только СОЛ отрос, а ФТТ нет... поэтому даже не расстроен - у СОЛ тож был шанс укататься как у ФТТ... А ведь есть вероятность, что ФТТ тоже отрастет когда нибудь! Однако, насколько тяжело месяцами этого ждать, находять в жесткой просадке - думается, перелил бы в какой-то условный ФЛОКИ или другой иксующий щиток - и уже был бы в хоршем профите! вот только так это не работает, к сожалению У меня было подобное с Соланой и ФТТ....вот только СОЛ отрос, а ФТТ нет... поэтому даже не расстроен - у СОЛ тож был шанс укататься как у ФТТ... А ведь есть вероятность, что ФТТ тоже отрастет когда нибудь! Однако, насколько тяжело месяцами этого ждать, находять в жесткой просадке - думается, перелил бы в какой-то условный ФЛОКИ или другой иксующий щиток - и уже был бы в хоршем профите! вот только так это не работает, к сожалению

Вот, ты всё очень верно написал.Солану укатали резко и так же резко отскочила.Да потому. что реальных причин то не было.Вброс. чтобы выдавить слабых.Ну и она вообще много уже выросла.А вот с фтт очень интересная ситуация.Я тут об этом писал.Мне сложно повторить все мысли.Если кратко - то вероятно. что отрастёт.Но это будет очень неожиданно и не стандартно.Сейчас всё по плану. делают всё. чтобы токен выглядел хуже рынка.А на самом то деле - эмиссии уже нет. колво крайне ограничено.Из 328 млн 198 млн заблокировано.Остальные у Бинанса и ещё кучки трейдеров.И у фанатов и сотрудников биржи. покупавших его с зарплаты.Вот как пойдут новости о продажах активов биржи и возмещениях клиентам. там и посмотрим...