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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3209321032113212
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто то начал разгружаться крепко...Ниже 23к они не согласны тянут наверх..на 25к
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:57

alex636
согласны или не их дело, ссать против ветра бесполезно. уровни сопротивления от ташника 23300-22850-22200... любой может устоять или не - бакс растёть.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:42

Не могу завести гривну на биржу Куна?
Там появились какие-то ограничения? в чем может быть причина кто знает?
fishman
 
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