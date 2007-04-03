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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41
Кто то начал разгружаться крепко...Ниже 23к они не согласны тянут наверх..на 25к
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alex636
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:57
alex636
согласны или не их дело, ссать против ветра бесполезно. уровни сопротивления от ташника 23300-22850-22200... любой может устоять или не - бакс растёть.
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чик
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:42
Не могу завести гривну на биржу Куна?
Там появились какие-то ограничения? в чем может быть причина кто знает?
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fishman
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:06
alex636 написав:SAndriy1
такая формула работает только если один раз купить и продать...В долго срок Вас засядят или закончатся бабки усреднять..
например купи 1 бтс за 15 продал за 17 ура заработал!!ушол с крипты в плюсе!!!
потом вернулся ....и
купил 1 бтс 24 а он ушол на 20 все сидим засажены заносим усредняем...а он на 18..
пока в ноль выйдешь пройдут годы...
Ок, ваш опыт понятен, боль тоже! Но у всех по-разному. Не нужно отождествлять со всеми!
И схему вы прям оч примитивно набросали!
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SAndriy1
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:47
fishman написав:
Не могу завести гривну на биржу Куна?
Там появились какие-то ограничения? в чем может быть причина кто знает?
У них в меню пополнения написано об их ограничениях.Далее. у них где то была инфа. что не со всех банков работает.И сами банки как то ограничивали переводы на криптобиржи, как сейчас не знаю.нужно смотреть сообщения - что от кого . и там искать...
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Додано: Суб 25 лют, 2023 10:35
Пофиг им на ташника я видел как переставляя ордера тянут цену куда им нужно!Манипуляции чистой воды ..
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alex636
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