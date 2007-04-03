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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3209321032113212
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто то начал разгружаться крепко...Ниже 23к они не согласны тянут наверх..на 25к
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:57

alex636
согласны или не их дело, ссать против ветра бесполезно. уровни сопротивления от ташника 23300-22850-22200... любой может устоять или не - бакс растёть.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:42

Не могу завести гривну на биржу Куна?
Там появились какие-то ограничения? в чем может быть причина кто знает?
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:06

  alex636 написав:SAndriy1 такая формула работает только если один раз купить и продать...В долго срок Вас засядят или закончатся бабки усреднять..
например купи 1 бтс за 15 продал за 17 ура заработал!!ушол с крипты в плюсе!!!
потом вернулся ....и
купил 1 бтс 24 а он ушол на 20 все сидим засажены заносим усредняем...а он на 18..

пока в ноль выйдешь пройдут годы...

Ок, ваш опыт понятен, боль тоже! Но у всех по-разному. Не нужно отождествлять со всеми!
И схему вы прям оч примитивно набросали!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:47

  fishman написав:Не могу завести гривну на биржу Куна?
Там появились какие-то ограничения? в чем может быть причина кто знает?


У них в меню пополнения написано об их ограничениях.Далее. у них где то была инфа. что не со всех банков работает.И сами банки как то ограничивали переводы на криптобиржи, как сейчас не знаю.нужно смотреть сообщения - что от кого . и там искать...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 10:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пофиг им на ташника я видел как переставляя ордера тянут цену куда им нужно!Манипуляции чистой воды ..
alex636
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 14:13

alex636
а ташнику пофиг на них, как и мне, шо вверх - шо вниз = в этом смысл торговли интрадейт. уровень 23300 устоял или не пока неясно, но указан верно. небольшую пайку взял па 23, дальше побачим...
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:19

чик А Вы в просадке или уже на бабки казино играете?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

апять солянки налили на ужин, вроде на месте стоит и льют ниже рынка.
alex636 честно говоря и не считал с полгода. всё выводил с прибылью, потом заводил частями и апять выводил, но где то 80% бабки казино точняк, моге больше...
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