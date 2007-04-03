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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3211321232133214>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:19

  чик написав:alex636
согласны или не их дело, ссать против ветра бесполезно. уровни сопротивления от ташника 23300-22850-22200... любой может устоять или не - бакс растёть.


Ці рівні - рівні на Н4. На Д1 найближчий значущий рівень - 22000.

Але останній день перестаєм падати, піджимаємся. Вниз - якщо пройдем 22750. Також можем піти вверх (або скоригувати падіння), якщо підем вище за 23200. Але пройти вище за 23400 - не велика ймовірність.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:34

042013
тут многие токо свои расчёты та считают правильными, а потом кудысь пропадают. больше доверяю людям, которых читаю и просматриваю регулярно...
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:02

чик всьо, всьо, дядьку, я поняв, тут один ви головний 8) . Самі собі відповідаєте, самі себе читаєте... А як же вам не стати таким крутим, якщо ви читаєте такого крутого дядька, як ви сам?)))
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Автором этого сообщения является 042013, находящийся в вашем чёрном списке. Показать это сообщение.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:51

)))

Як легко злився з бесіди пан експерт в теханалізі)

Отже, неділю ще можемо рухатись в боковику або трохи вниз. В понеділок вночі можливий невеличкий підскок, а що буде далі - залежить від досягнення уже вказаних мною рівнів.
Востаннє редагувалось 042013 в Суб 25 лют, 2023 22:55, всього редагувалось 2 разів.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так на 26к когда?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:59

  alex636 написав:Так на 26к когда?

Цей варіант стане високоймовірним, якщо проб'єм 25400.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коли ваш прогноз...
alex636
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:06

  alex636 написав:Коли ваш прогноз...

Пробиття і закріплення над 25400 означатиме, що дорога догори є.

Але... До цього треба пройти спочатку 23400.

Глобально, поки долар росте, на це (ріст біткоїна) сподіватись не доводиться.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

доллар рос а btc загнали на 25к..
alex636
 
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