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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:19
чик написав:alex636
согласны или не их дело, ссать против ветра бесполезно. уровни сопротивления от ташника 23300-22850-22200... любой может устоять или не - бакс растёть.
Ці рівні - рівні на Н4. На Д1 найближчий значущий рівень - 22000.
Але останній день перестаєм падати, піджимаємся. Вниз - якщо пройдем 22750. Також можем піти вверх (або скоригувати падіння), якщо підем вище за 23200. Але пройти вище за 23400 - не велика ймовірність.
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042013
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:34
042013
тут многие токо свои расчёты та считают правильными, а потом кудысь пропадают. больше доверяю людям, которых читаю и просматриваю регулярно...
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:02
чик
всьо, всьо, дядьку, я поняв, тут один ви головний
. Самі собі відповідаєте, самі себе читаєте... А як же вам не стати таким крутим, якщо ви читаєте такого крутого дядька, як ви сам?)))
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042013
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:35
Автором этого сообщения является 042013, находящийся в вашем чёрном списке. Показать это сообщение.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:51
)))
Як легко злився з бесіди пан експерт в теханалізі)
Отже, неділю ще можемо рухатись в боковику або трохи вниз. В понеділок вночі можливий невеличкий підскок, а що буде далі - залежить від досягнення уже вказаних мною рівнів.
Востаннє редагувалось 042013
в Суб 25 лют, 2023 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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042013
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:53
Так на 26к когда?
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alex636
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:59
alex636 написав:
Так на 26к когда?
Цей варіант стане високоймовірним, якщо проб'єм 25400.
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042013
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:02
Коли ваш прогноз...
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alex636
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:06
alex636 написав:
Коли ваш прогноз...
Пробиття і закріплення над 25400 означатиме, що дорога догори є.
Але... До цього треба пройти спочатку 23400.
Глобально, поки долар росте, на це (ріст біткоїна) сподіватись не доводиться.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:12
доллар рос а btc загнали на 25к..
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alex636
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