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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3211321232133214
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а як бичий ринок?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так, але ріст був не завдяки, а попри те, що долар ріс.

Глобально ситуація непевна. Однозначний і впевнений рух донизу призупинився, але підйом до 25285 все ще може бути корекцією падіння.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:10

alex636
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