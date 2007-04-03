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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 23:14
а як бичий ринок?
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alex636
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:17
Так, але ріст був не завдяки, а попри те, що долар ріс.
Глобально ситуація непевна. Однозначний і впевнений рух донизу призупинився, але підйом до 25285 все ще може бути корекцією падіння.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 00:10
alex636
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