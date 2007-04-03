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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3211321232133214
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 23:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так, але ріст був не завдяки, а попри те, що долар ріс.

Глобально ситуація непевна. Однозначний і впевнений рух донизу призупинився, але підйом до 25285 все ще може бути корекцією падіння.
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:10

alex636
полистайте ветку взад и подпишитесь на дж https://t.me/dowjones_crypto будете в курсе аналитики, новостей и та заодно...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:40

042013

Объясню тебе позицию Чика более понятно.Сам он не занимается ТА.Но за время торговли на крипте проанализировал массу других публичных людей.И соотв выбрал для себя источники заслуживающие доверия, на основе процента удачных торговых идей.И здесь он их упоминает, как то, что это не его утверждения, а его источника.
Ну а , прочитав тебя, вижу, что собственно всё то же самое как и у большинства - пойдёт вправо :D Ничего против не имею, т к по другому сложно.В идеале, крутой прогнозист должен выделить из массы вариантов самый высоковероятный и личным примером сделать на него ставку.Если не угадает, то признать ошибку.А всё вот это расфуфыривание - если если если, оно ни о чём.при таком подходе всегда можно выбрать какое то ЕСЛИ и с гордым видом сказать яжеговорил.
ПС я сам за себя скажу, что так как выше описал не умею, если шо.Я как и Чик часто пользуюсь разными источниками, но в ТА за 6 лет хорошо разбираюсь.Всё дело в том, что ТА не панацея и можно всегда интерпретировать в разные стороны.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:48

  042013 написав:Так, але ріст був не завдяки, а попри те, що долар ріс.

Глобально ситуація непевна. Однозначний і впевнений рух донизу призупинився, але підйом до 25285 все ще може бути корекцією падіння.

Ну вот дополню - коррекция падения может быть вплоть до 40000.А почему нет :?: Запросто,а потом ниже 10000.Кто против :?: Когда пишешь цифры - обоснуй.Я могу, а ты.Падение с 69000 до 15500 это 53500.Отскок даже на 0,5 фибу это и будет примерно 40000.Всё просто как апельсин.И на фига кому нужны цифры с точностью до 5 :) вызывает улыбку и минимум доверия.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:14

Кучинелли
не совсем копитрейдинг, просто прислушиваюсь и получаю на шару всё интересное. ташник собирался вроде шортить, если 23300 не устоит - я купил па 23 на пробу :)
кроме битка 15 альтов в работе и уследить за всеми или искать инфу по ним для меня нереально. купил, поставил дороже и ждёмс. в зависимости от монеты по каждой разные ожидания и соответственно маржа-ценник на продаж...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Можно узнать на какую альту ставите?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:28

alex636
в основном топовые, остальное по сит на рынке. основное биток, за альты сам спрашиваю у других, что актуальнее на сегодня...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:09

Дно на ринку крипти?

чик Як гадає дно на ринку крипти вже досягнуто?
Mikhailo Seriuha
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 07:54

Mikhailo Seriuha
нихто не знае. тут по доллару в степях украины никто не в курсе, а у крипты этих днов ешо моге быть впереди сколько завгодно...
чик
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