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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3212321332143215
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51

Это же крипта. Биток может в боковике на пол года зависнуть, или прыгать в диапазоне 21-26к еще долго. Но чем дольше будет боковик, тем сильнее пробой. Во всяких ТА и ФА не силен, но психологические моменты на толпу сильно влияют, не даром придумали индикатор жадности и страха. ИМХО мы еще на медвежьем рынке, отдельные альты в первой сотне коинмаркета хоть и сделали х2, но впереди по многим х10 (вопрос 1-2 лет), поэтому тактика одна - hold this position, ну и докупаем конечно активы лесенкой на хорошей просадке.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:06

Коллеги, очень был рад прочесть последние посты - ответы.Уровень высокий, свидетельствующий о высокой криптовалютной грамотности.Есть и куда расти, но это всегда, на каком бы уровне мы не находились,а в целом - молодцы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Альта летит в пропасть ...Прогнозы на рост...
alex636
 
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