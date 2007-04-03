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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51
Это же крипта. Биток может в боковике на пол года зависнуть, или прыгать в диапазоне 21-26к еще долго. Но чем дольше будет боковик, тем сильнее пробой. Во всяких ТА и ФА не силен, но психологические моменты на толпу сильно влияют, не даром придумали индикатор жадности и страха. ИМХО мы еще на медвежьем рынке, отдельные альты в первой сотне коинмаркета хоть и сделали х2, но впереди по многим х10 (вопрос 1-2 лет), поэтому тактика одна - hold this position, ну и докупаем конечно активы лесенкой на хорошей просадке.
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:06
Коллеги, очень был рад прочесть последние посты - ответы.Уровень высокий, свидетельствующий о высокой криптовалютной грамотности.Есть и куда расти, но это всегда, на каком бы уровне мы не находились,а в целом - молодцы.
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:53
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Альта летит в пропасть ...Прогнозы на рост...
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34
Mikhailo Seriuha Согласен с предыдущими ответами.
ИМХО с большой вероятностью 16к таки было дно. Но стопроцентной гарантии никто не даст, всяко может еще случиться...
Лично я жду в диапазоне пары месяцев (может чуть позже) 27-30к.
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