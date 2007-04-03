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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51
Это же крипта. Биток может в боковике на пол года зависнуть, или прыгать в диапазоне 21-26к еще долго. Но чем дольше будет боковик, тем сильнее пробой. Во всяких ТА и ФА не силен, но психологические моменты на толпу сильно влияют, не даром придумали индикатор жадности и страха. ИМХО мы еще на медвежьем рынке, отдельные альты в первой сотне коинмаркета хоть и сделали х2, но впереди по многим х10 (вопрос 1-2 лет), поэтому тактика одна - hold this position, ну и докупаем конечно активы лесенкой на хорошей просадке.
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:06
Коллеги, очень был рад прочесть последние посты - ответы.Уровень высокий, свидетельствующий о высокой криптовалютной грамотности.Есть и куда расти, но это всегда, на каком бы уровне мы не находились,а в целом - молодцы.
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:53
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Альта летит в пропасть ...Прогнозы на рост...
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34
Mikhailo Seriuha Согласен с предыдущими ответами.
ИМХО с большой вероятностью 16к таки было дно. Но стопроцентной гарантии никто не даст, всяко может еще случиться...
Лично я жду в диапазоне пары месяцев (может чуть позже) 27-30к.
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:28
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А расскажите как их возможно привязать к btc и для чего?Кроме манипуляций...
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:22
alex636
в криптодетсадик сюда пришли учиться или как? элементарных вещей не знаете - стыдно должно быть.
Кучинелли тебе понравился уровень ответов, а уровень некоторых вопросов не огорчает
Додано: Вів 28 лют, 2023 22:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Бывают такие, ничего не поделаешь.Ладно Юра61, ему можно , т к троллит на проф уровне, что все думают, якобы простачёк из провинции.И сюда забегает поискать жертву иногда. может кто то прослезится и подхватит дерьмо брошенное на вентилятор.А этот товарисч может реально совершенно безграмотный во всех вопросах.я перестал на него реагировать, т к вижу, что тратишь своё время на ответ, а спасибо даже ни разу не написал.Нах тут такие нужны, шо другим делать нечего его ублажать.В других местах таких банят и мьютят.
Додано: Сер 01 бер, 2023 00:32
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Где в той мути что Вы оба пишите хоть один ответ???
Додано: Сер 01 бер, 2023 01:29
alex636
норм ответ на эту муть
это много букв и терминов. когда не знал таких вещей было стыдно здесь спрашивать. в лс Кучинелли спрашивал, так и он тогда не сильно в теме был, но искал, учился, перемалывал "тонны" ифы, чтобы выйти на приличный уровень знаний по крипте. я с меньшим напором изучаю. тебя в гугле забанили, что ты всякую фигню спрашиваешь или здесь бесплатные курсы для новорожденных криптоманов? читай, изучай азы, чтобы знать, как переливают альты, для чего тезер и т.д. и т.п. потом уже задавай нормальные вопросы на этой ветке. иначе получишь такой ответ из которого всё равно ни хрена не поймёшь...
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