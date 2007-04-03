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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:28
Mikhailo Seriuha написав:чик
Як гадає дно на ринку крипти вже досягнуто?
Локально да,глобально-еще нет.К следующему халвингу через год,нужно закрыть еще гэп на 9800,об этом уже второй год говорю.SEC вон вчера заявил,что все монеты и токены кроме биткоина-ценные бумаги.Сейчас еще пока не время думаю,но к лету и или к осени,тему могут развить на законодательном уровне и получим хорошую такую панику со всеми вытекающими..а если снова на этом скаманется какая либо биржа-то это будет идеальный шторм,перед последующим восходящим трендом.Нужно просто будет всех вытрусить жестко и конкретно.До лета-думаю будет рост.Там тоже гэп не закрытый в районе 29тыс...Но думаю протащут выше,32-35тыс должны наверное помацать...Ситуация как весной 2019г(см.график) Будет наверное примерно тот же паттерн.Ну,а потом
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osafly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:19
osafly
посмотрим, дж тоже последний месяц сравнивал с 2019г. с уверенностью в 80%, сча уже все дают 50/50 с кучей разных оговорок, чтобы не вляпаться с прогнозами...
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чик
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:24
2019г похож еще и потому,что халвинг лайта этим летом..Да и падение безостановочное в 1 год,надо бы дать какой никакой отскок и коррекцию затяжного падения..А вообще,нужно помнить старую трейдерскую поговорку- Sell may,and go away!
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osafly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:20
osafly написав:
Локально да,глобально-еще нет.К следующему халвингу через год,нужно закрыть еще гэп на 9800,об этом уже второй год говорю
Я придерживаюсь мнения. что вариант развития событий никто не знает. как обычно.Но есть вероятности...Пока моя вероятность выглядит примерно так - 20 - 40-10 это округлённо.
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Кучинелли
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