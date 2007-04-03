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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3214321532163217>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:28

  Mikhailo Seriuha написав:чик Як гадає дно на ринку крипти вже досягнуто?


Локально да,глобально-еще нет.К следующему халвингу через год,нужно закрыть еще гэп на 9800,об этом уже второй год говорю.SEC вон вчера заявил,что все монеты и токены кроме биткоина-ценные бумаги.Сейчас еще пока не время думаю,но к лету и или к осени,тему могут развить на законодательном уровне и получим хорошую такую панику со всеми вытекающими..а если снова на этом скаманется какая либо биржа-то это будет идеальный шторм,перед последующим восходящим трендом.Нужно просто будет всех вытрусить жестко и конкретно.До лета-думаю будет рост.Там тоже гэп не закрытый в районе 29тыс...Но думаю протащут выше,32-35тыс должны наверное помацать...Ситуация как весной 2019г(см.график) Будет наверное примерно тот же паттерн.Ну,а потом :shock:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:19

osafly
посмотрим, дж тоже последний месяц сравнивал с 2019г. с уверенностью в 80%, сча уже все дают 50/50 с кучей разных оговорок, чтобы не вляпаться с прогнозами...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

2019г похож еще и потому,что халвинг лайта этим летом..Да и падение безостановочное в 1 год,надо бы дать какой никакой отскок и коррекцию затяжного падения..А вообще,нужно помнить старую трейдерскую поговорку- Sell may,and go away!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Локально да,глобально-еще нет.К следующему халвингу через год,нужно закрыть еще гэп на 9800,об этом уже второй год говорю


Я придерживаюсь мнения. что вариант развития событий никто не знает. как обычно.Но есть вероятности...Пока моя вероятность выглядит примерно так - 20 - 40-10 это округлённо.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:24

  alex636 написав:Где в той мути что Вы оба пишите хоть один ответ???


Например - вот
Криптовалюта, ринок криптовалют
Чтобы ответить, мне пришлось открыть график, проанализировать и посмотреть ещё пару других идей.Т е я потратил своё время на тебя.Зачем...не знаю...так же как и другим советую тебя в коричневый список внести и нех своё время терять.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:08

  Кучинелли написав:
  alex636 написав:Где в той мути что Вы оба пишите хоть один ответ???


Например - вот
Криптовалюта, ринок криптовалют
Чтобы ответить, мне пришлось открыть график, проанализировать и посмотреть ещё пару других идей.Т е я потратил своё время на тебя.Зачем...не знаю...так же как и другим советую тебя в коричневый список внести и нех своё время терять.

Ого…открыть график? Ого..посмотреть пару идей? Капилляры не полопались от напряжения? Корона на голове не жмет????
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:48

  alex636 написав:Ого…открыть график? Ого..посмотреть пару идей? Капилляры не полопались от напряжения? Корона на голове не жмет????


Пн...х :arrow:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Люди интересуются, как гривну завести в крипту? Бинанс прикрыл ввод. Левые непроверенные способы не хочу советовать, включая куна коды, там копейки на ввод или комиссии конские.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:36

  Zebra написав:Люди интересуются, как гривну завести в крипту? Бинанс прикрыл ввод. Левые непроверенные способы не хочу советовать, включая куна коды, там копейки на ввод или комиссии конские.

а банан-р2р тож не работает?
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59

Zebra Не пропадайте, пожалуйста, Zebra. Пишите что-нибудь, высказывайтесь, делитесь своими мыслями.
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