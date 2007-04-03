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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:11
Dr_English написав:Zebra
Не пропадайте, пожалуйста, Zebra. Пишите что-нибудь, высказывайтесь, делитесь своими мыслями.
Я призывал скупать биткоин. Когда дойдет до 48к - сливаемся. Горизонт 1-1.5 года.
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