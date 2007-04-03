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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:12
чик написав:
на бтс слили юстд до 35 у меня фантазии и денех хватило на 38, хотя стояли раньше ордера на 37,5-37=абыдно...
Так шооо, переставить на Банане на... 37.25?
На ВайтБит -- 36.70? (июЛь 22го)
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Amethyst
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:00
Amethyst
зарегтись на бтс - 5минут и ордер на откуп па 35. на других быржах у меня такого не бува пока. на вайбит не брал, а на бтс брал па 33-34+ в июле и продавал па 41+ попизже...
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20
чик написав:
зарегтись на бтс - 5минут
речь о бирже бтс - трейд?
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Bosstone
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