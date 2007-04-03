Так шооо, переставить на Банане на... 37.25?
На ВайтБит -- 36.70? (июЛь 22го)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:12
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:00
Amethyst
зарегтись на бтс - 5минут и ордер на откуп па 35. на других быржах у меня такого не бува пока. на вайбит не брал, а на бтс брал па 33-34+ в июле и продавал па 41+ попизже...
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:38
Bosstone
есс, но торговать там низя. просто выставлять ордера на откуп и на продажу, на продажу не па битку, эфиру и многим альтам, бо по реальным ценам не продашь. маржу на монетах можно срубить приличную только, когда их пампят, бо там одни боты остались и тупо между собой "торгуют" - надо ждать дампа-пампа или выводить кудысь..
Востаннє редагувалось чик в Чет 02 бер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:06
чик там уже давно зареган) напрягает, что биржа не убрала из истории сделок ники участников и многие светят реальные данные
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:15
Bosstone
та она мёртвая. остатками балуюсь и мне по приколу видеть кто почём купил и т.д. мёртвая приложуха стоит на смарте и показывает только мои финансы. пару раз в день проверяю шо купил или фиат на счету появился, тогда уже захожу на сайт.
от шибу слил "главный" бот, потом сам и откупит
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