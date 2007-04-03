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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3214321532163217
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:12

  чик написав:на бтс слили юстд до 35 у меня фантазии и денех хватило на 38, хотя стояли раньше ордера на 37,5-37=абыдно...

Так шооо, переставить на Банане на... 37.25?
На ВайтБит -- 36.70? (июЛь 22го)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:00

Amethyst
зарегтись на бтс - 5минут и ордер на откуп па 35. на других быржах у меня такого не бува пока. на вайбит не брал, а на бтс брал па 33-34+ в июле и продавал па 41+ попизже...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20

  чик написав:зарегтись на бтс - 5минут

речь о бирже бтс - трейд?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:38

Bosstone
есс, но торговать там низя. просто выставлять ордера на откуп и на продажу, на продажу не па битку, эфиру и многим альтам, бо по реальным ценам не продашь. маржу на монетах можно срубить приличную только, когда их пампят, бо там одни боты остались и тупо между собой "торгуют" - надо ждать дампа-пампа или выводить кудысь..
Востаннє редагувалось чик в Чет 02 бер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:06

чик там уже давно зареган) напрягает, что биржа не убрала из истории сделок ники участников и многие светят реальные данные
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:15

Bosstone
та она мёртвая. остатками балуюсь и мне по приколу видеть кто почём купил и т.д. мёртвая приложуха стоит на смарте и показывает только мои финансы. пару раз в день проверяю шо купил или фиат на счету появился, тогда уже захожу на сайт.
от шибу слил "главный" бот, потом сам и откупит :)
чик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:13

TW

Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:35

Zebra Спасибо! У меня десятикратная просадка по альткоинам CEL и KSM. Поэтому двукратный рост BTC - слабое утешение.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:00

  Dr_English написав:Zebra Спасибо! У меня десятикратная просадка по альткоинам CEL и KSM. Поэтому двукратный рост BTC - слабое утешение.

Если остался энтузиазм, когда актив падает в 10 раз, докупаете на ту же сумму. Купили 1000 шт на 1000 долларов по 1, докупаете на 1000 долларов еще 10 тыс шт по 0.1.
Итого средняя цена закупа становится $2000 / 11 000 = $0.182 за штуку. Становите ордер на продажу по $0.199 и рано или поздно выйдете в ноль. А если энтузиазма играть дальше нет - смириться и забыть.
Zebra
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