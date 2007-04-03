Bosstone
если выше 22000т. не удержимся, то и до 14-10 сольют. на чём х.з. все новости впереди и у дж перечислены, может на хреновых ожиданиях и по та
затарили трохи битком, догами, зеком, риплом и етс...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:25
Bosstone
если выше 22000т. не удержимся, то и до 14-10 сольют. на чём х.з. все новости впереди и у дж перечислены, может на хреновых ожиданиях и по та
затарили трохи битком, догами, зеком, риплом и етс...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|