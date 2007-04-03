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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3215321632173218
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:25

Bosstone
если выше 22000т. не удержимся, то и до 20-18-14-10 сольют. на чём х.з. все новости впереди и у дж перечислены, может на хреновых ожиданиях фонда и по та :?
затарили трохи битком, догами, зеком, риплом и етс...
дж опасался
"привет 22300-22700"
илья 22800, ташник ожидал 22200.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:06

  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


В этом вопросе может случиться масса вариантов.Но давай по порядку.Сид фраза только для твоего ТВ, она больше никуда не подойдёт.В ТВ тебе нужно найти ключи твоих монет для возможного экспорта.Тогда. если кошелёк не будет заблокирован, можно экспортировать ключи и получить монеты в другом кошельке.Но это делать нужно знаючи и умеючи. желательно по проверенной инструкции.Но :!: если как ты пишешь - навернётся бинанс, то будут арестованы все связанные активы и ТВ в т ч.Поэтому маловероятно что то вывести.Сейчас с ФТХ происходит процедура банкротства и в ней все активы объединяются и в пропорции будут делиться мду пострадавшими.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18

  Кучинелли написав:
  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


В этом вопросе может случиться масса вариантов.Но давай по порядку.Сид фраза только для твоего ТВ, она больше никуда не подойдёт.В ТВ тебе нужно найти ключи твоих монет для возможного экспорта.Тогда. если кошелёк не будет заблокирован, можно экспортировать ключи и получить монеты в другом кошельке.Но это делать нужно знаючи и умеючи. желательно по проверенной инструкции.Но :!: если как ты пишешь - навернётся бинанс, то будут арестованы все связанные активы и ТВ в т ч.Поэтому маловероятно что то вывести.Сейчас с ФТХ происходит процедура банкротства и в ней все активы объединяются и в пропорции будут делиться мду пострадавшими.

Благодарю за подробный ответ,прийдется поискать варианты понадежнее...на леджер нано разорюсь может
Konst1988
 
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