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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3215321632173218
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:25

Bosstone
если выше 22000т. не удержимся, то и до 20-18-14-10 сольют. на чём х.з. все новости впереди и у дж перечислены, может на хреновых ожиданиях фонда и по та :?
затарили трохи битком, догами, зеком, риплом и етс...
дж опасался
"привет 22300-22700"
илья 22800, ташник ожидал 22200.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:06

  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


В этом вопросе может случиться масса вариантов.Но давай по порядку.Сид фраза только для твоего ТВ, она больше никуда не подойдёт.В ТВ тебе нужно найти ключи твоих монет для возможного экспорта.Тогда. если кошелёк не будет заблокирован, можно экспортировать ключи и получить монеты в другом кошельке.Но это делать нужно знаючи и умеючи. желательно по проверенной инструкции.Но :!: если как ты пишешь - навернётся бинанс, то будут арестованы все связанные активы и ТВ в т ч.Поэтому маловероятно что то вывести.Сейчас с ФТХ происходит процедура банкротства и в ней все активы объединяются и в пропорции будут делиться мду пострадавшими.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18

  Кучинелли написав:
  Konst1988 написав:Вечер добрый всем.народ,может глупый вопрос,но кто знает:если навернется бинанс,что будет с монетами,которые хранятся в кошельке trust wallet?
можно ли загрузив другой кошелек и введя свою seed фразу их грубо говоря "восстановить"?


В этом вопросе может случиться масса вариантов.Но давай по порядку.Сид фраза только для твоего ТВ, она больше никуда не подойдёт.В ТВ тебе нужно найти ключи твоих монет для возможного экспорта.Тогда. если кошелёк не будет заблокирован, можно экспортировать ключи и получить монеты в другом кошельке.Но это делать нужно знаючи и умеючи. желательно по проверенной инструкции.Но :!: если как ты пишешь - навернётся бинанс, то будут арестованы все связанные активы и ТВ в т ч.Поэтому маловероятно что то вывести.Сейчас с ФТХ происходит процедура банкротства и в ней все активы объединяются и в пропорции будут делиться мду пострадавшими.

Благодарю за подробный ответ,прийдется поискать варианты понадежнее...на леджер нано разорюсь может
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:47

  Bosstone написав:Сильно льется. На чем падаем?

На новостях о неплатежеспособности Сильвергэйт банка. Как будто это имеет большое значение, но FUD дерзко подняли.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:57

А что скажите о стейкинге который в кошельках производится ? Я не совсем понимаю, кто эти валидаторы и насколько это безопасно?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:13

  Rack написав:А что скажите о стейкинге который в кошельках производится ? Я не совсем понимаю, кто эти валидаторы и насколько это безопасно?

Вопрос - правильный.Ответов на него столько же. сколько вариантов.Я, например, в телеге по Ниру искал инфу о лучших валидаторах и об условиях.там народ рекомендует. проверено. подтверждено.самое простое - на том же бинансе.Процент может быть чуть меньше. но без гемора.Просто, если как тут иногда высказываются - Бинанс навернётся, то...........думаю, что вся криптоиндустрия навернётся на многие годы вслед.Поэтому теоретически это можно рассматривать, а практически маловероятно.Ну у кого огромные суммы. то для диверсификации мест хранения тоже актуально разбросать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:35

phantom_systems
дж в телеге всё подробно изложил.
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