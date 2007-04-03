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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:45
Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
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ЯНаФоруме
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:01
ЯНаФоруме написав:
Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
Количество обменок, работающих с грн картами, изрядно уменьшилось. Курсовая маржа огромная, 37 - 40,5
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Ірина_
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