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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3216321732183219
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:01

  ЯНаФоруме написав:Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...

Количество обменок, работающих с грн картами, изрядно уменьшилось. Курсовая маржа огромная, 37 - 40,5
phantom_systems
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