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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3216321732183219
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:01

  ЯНаФоруме написав:Обменки на Бестчендже как работали, так и работают. Какие проблемы?...

Количество обменок, работающих с грн картами, изрядно уменьшилось. Курсовая маржа огромная, 37 - 40,5
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:40

phantom_systems
как грил шукшин в калине красной "сапоги жмут" кому то - недоразумение :o
Півдесятка українських банків на межі банкутства :( у звязку з чим НБУ + кабмін прийняли ряд забобіжних засобів. крипта попала під раздачу випадково ...
Востаннє редагувалось чик в Суб 04 бер, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Что скажете за этот обменник?
https://e-privat.info/
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:35

  Кучинелли написав:Ну вот дополню - коррекция падения может быть вплоть до 40000.А почему нет :?: Запросто,а потом ниже 10000.Кто против :?: Когда пишешь цифры - обоснуй.Я могу, а ты.Падение с 69000 до 15500 это 53500.Отскок даже на 0,5 фибу это и будет примерно 40000.Всё просто как апельсин.И на фига кому нужны цифры с точностью до 5 :) вызывает улыбку и минимум доверия.



Нет, не может. До 40 тисяч - це не корекція, а ріст буде. В поточні ситуациї.

Розумію, конкуренція тут, щоб не дай біг хтось не забрав у тебе "клієнтів" з твого тг-каналу велика тут, не претендую, я тут нічого не рекламую, пишу для себе)



І ещё: пpoгноз дaeтcя на основе пpoшлых закpномернocтей и ожидаемых coбытий в будущем, нo нe учитываются cюрпpизы, а также бaнaльный фaктop - "кто музыку заказывает, тот под неё и танцует". Поэтому плохие прогнозисты могут указать конкретную точку входа и выхода. Ну, как во всяких тг-каналах)))
А нормальный анализ даёт зону, или вилку цен, и распределение вероятностей, что случится, если цена пойдёт то или туда.
042013
 
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